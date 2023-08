L’infortunio di El Bilal Tourè, fuori 3-4 mesi per la rottura dell'inserzione del tendine del retto femorale destro, non ferma il mercato in uscita dell'Atalanta nel sovraffollato reparto d'attacco.



Un piede fuori da Zingonia ce l'ha Luis Muriel, corteggiato da giorni da Galliani che vuole accasarlo al Monza. Il colombiano, che anche ieri sera contro il Sassuolo non ha trovato spazio in area piccola chiuso da CDK, Scamacca e Lookman, può partire per circa 5-6 milioni di euro.