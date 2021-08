Oltre all'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata, che a causa della botta al ginocchio starà fuori un mese e ha allontanato così l'Inter dal mercato, anche il neo difensore nerazzurro Matteo Lovato oggi ha lavorato a parte al Centro Bortolotti di Zingonia.



Per lui un fastidio al polpaccio che lo mette a rischio convocazione per il match in casa del Torino, in programma sabato alle 20.45. L'ex Verona comunque non sarebbe partito titolare: pronto a debuttare dal 1' il trittico Palomino-Demiral-Djimsiti, con Toloi che sconterà una giornata di squalifica.