Non solo l'esterno destro Davide Zappacosta, ma anche il difensore José Luis Palomino può tornare arruolabile per lo scontro diretto con la Lazio di sabato sera. Entrambi i giocatori dell'Atalanta sono alle prese con una lesione al bicipite femorale sinistro ma stanno facendo le corse contro il tempo per esserci.



All’Olimpico Gasperini dovrà infatti fare già a meno di Maehle e Muriel, espulsi contro il Sassuolo, in attesa della squalifica da parte del giudice sportivo. L’assenza dell’esterno danese a sinistra rilancerà dal 1’ uno Ruggeri e in attacco Højlund. Un’altra possibile novità dipende dal recupero di Palomino: se il difensore fosse pronto a giocare dal 1’, potrebbe prendere il posto di Djimsiti.