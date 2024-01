Atalanta, ancora affari col Verona: Bakker per arrivare a un difensore

Continuano i movimenti di mercato in casa Hellas Verona. Dopo aver preso Hien dai gialloblù e con Palomino in uscita, l'Atalanta è tornata a bussare alla porta della società scaligera, per Pawel Dawidowicz, 28enne difensore polacco, valutato più di 3 milioni di euro. Per sbloccare la trattativa possibile che venga inserito il cartellino dell'esterno mancino olandese Mitchel Bakker, che sarebbe girato dalla Dea in prestito gratuito fino a giugno.