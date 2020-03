Nonostante il grandissimo successo a Valencia e lo storico passaggio ai quarti di finale di Champions ottenuto meno di 24 ore fa, oggi l'Atalanta si è rimessa subito al lavoro. Ancora incerta la data della prossima partita in cui sarà impegnata- sia in Serie A che in Champions- ma mister Gasperini vuole mantenere il più possibile nei suoi questa splendida forma. La squadra quindi, come comunica il sito ufficiale Atalanta.it, è tornata subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti con una seduta defaticante dopo essere rimasta a dormire in quei di Zingonia. Un lavoro di scarico dunque per i nerazzurri, che torneranno ad allenarsi anche domani pomeriggio a porte chiuse.