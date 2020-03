Sempre alla rosea il centrocampista nonché bandiera dell'Atalanta Marten de Roon ha confidato cosa ne pensa dell'eventuale ripresa del campionato di Serie A: “Non ne ho idea, penso sia complicato immaginare di rientrare in campo prima di un paio di mesi: sarebbe già importante chiudere la stagione, rinuncerei anche alle vacanze. Girano molte voci sulle possibili soluzioni, ma come possiamo fare delle ipotesi? Poi, se si ripartisse, si giocherebbe un mini-campionato: sarebbe come tornare ad agosto”.



CHAMPIONS- "Siamo ai quarti di finale… Detto ciò, ricordando sempre che siamo lontani da top club come Psg, Real, Barcellona e City, vogliamo sorprendere ancora: sarebbe assurdo pensarla diversamente”.



MERCATO- “Mi sento sempre più legato all’Atalanta: voglio vestire questi colori per molti anni ancora”.