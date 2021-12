Il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon racconta a L'Eco di Bergamo i suoi obiettivi e il suo futuro: "Se riesco a segnare in Champions League e facciamo una vittoria a San Siro, ho fatto quasi tutto con questa maglia. Mancherebbe un trofeo. Magari partiamo dal gol in Champions, mercoledì col Villarreal".



DEA A VITA- "Il mio futuro? Io e la mia famiglia ci troviamo molto bene a Bergamo, ormai sono quasi bergamasco. Sento molta fiducia e anche se nel calcio non si può mai dire ma vorrei chiudere qui la mia carriera“.