Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche in conferenza stampa al termine della sconfitta per 0-2 che è costato alla Dea la perdita del secondo posto in classifica: "Dobbiamo essere felici, speriamo il prossimo anno di avere il pubblico allo stadio, è uno spettacolo. Speriamo, tutti siamo convinti e speranzosi di essere sulla strada giusta".



QUALIFICAZIONE PIU' DIFFICILE- "Ma mi ha dato più soddisfazione di tutte. È stata particolare, abbiamo giocato tantissimo, abbiamo fatto tantissime partite. Abbiamo giocato a Lisbona, siamo stati fermi due settimane e abbiamo giocato ogni tre giorni. Ci siamo tolti dalla mischia dell'ultima giornata. Abbiamo sempre attaccato noi oggi, il Milan è entrato in area col rigore, poi ha vinto la partita con un altro rigore. Hanno fatto un campionato di vertice, dispiace per il Napoli. Tutte meritavano di entrare in Champions, abbiamo avuto tanta competitività con tutte, è stata una battaglia difficile. Grande merito a noi".



STAGIONE 2021/2022- "Non lo so come sarà, io spero che torni il pubblico. Da parte nostra abbiamo bisogno di riordinare le idee, quello che abbiamo fatto non è normale. Dobbiamo recuperare un po' di energie".



RINNOVO- "Io a Bergamo sto molto bene fino a quando le soddisfazioni saranno più grandi delle delusioni, finché percepirò questo rimarrò a lavorare a Bergamo. Io dico sempre ai tifosi dell'Atalanta che sono fortunati a tifarla, vincere anche trofei e coppe sarebbe troppo (ride, ndr)".