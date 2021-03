Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gaspeirni in sala stampa al Gewiss Stadium commenta la vittoria contro lo Spezia: "E' una gradissima squadra che con questo modo di giocare e grande tecnica porta tante giocate di qualità e quindi merito loro, questo lo sapevamo già all’andata, per vincere abbiamo dovuto fare una grande prestazione, poi è diventata più agevole la gara dopo i gol".



SPEZIA- "Non era semplice, nella fase difensiva loro facevano tante azioni, abbiamo anche perso palla e dovuto correre molto, abbiamo sbagliato tecnicamente nella prima parte del primo tempo, poi siamo stati sempre più precisi".



PASALIC- "Pasalic è importante, è stato fuori parecchio tempo e ha faticato a riprendersi ma dopo qualche difficoltà in fase realizzativa si fa trovare sempre in area bene ed è ancora preciso. Queste sono le sue caratteristiche, determinanti in zona gol".



REAL- "Questa è una bella vittoria in una partita difficile vinta con grande merito ma martedì sarà un altro tipo di gara anche se questa vittoria dà grande spinta. All’andata non siamo risuciti a giocarla alla pari ma abbiamo dovuto difendere sempre, adesso vogliamo confrontarci, vogliamo fare bella figura. Dobbiamo essere orgogliosi di andare a Madrid per gli ottavi, ce la siamo guadagnata con le prestazioni contro Ajax e Liverpool".