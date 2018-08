Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, si è soffermato ai microfoni della sala stampa dopo il pareggio rimediato nel terzo turno eliminatorio di Europa League contro il Copenaghen: "Questo è il calcio, la partita è finita 0-0.. non è un risultato buono ma nemmeno così brutto. In 180 minuti però contano i gol, anche quelli fatti in trasferta. Abbiamo ancora le nostre possibilità di giocarci il passaggio ai gironi. La squadra ha tenuto il campo benissimo con una prestazione in crescendo, ma la fatica della partita del lunedì si è fatta sentire. Se il Copenaghen non è stato offensivo come al solito è solo perché l’Atalanta gliel’ha impedito".



I cronisti presenti in sala stampa, al Mapei Stadium, incalzano Gasperini relativamente alle condizioni - non proprio ottimali, come riscontrato in Sassuolo-Inter, del terreno di gioco: "Qui hanno fatto di tutto per migliorare le condizioni del campo, purtroppo è un problema e sicuramente non è positivo, avrei preferito trovarne un altro... ".