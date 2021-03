Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini commenta anche in conferenza stampa l’eliminazione dell’Atalanta all’Alfredo De Stéfano dopo il tris del Real: “Un po' di delusione c'è, non siamo riusciti a disputare la partita che volevamo. Abbiamo preso due gol evitabili, c'erano le condizioni per giocare meglio e per tenere la partita aperta come volevamo".



ESPERIENZA IN CHAMPIONS- "L'esperienza globale è stata molto positiva, abbiamo fatto 11 punti in un girone complicato. Ma in queste due gare non siamo stati la migliore Atalanta. Abbiamo giocato sotto i nostri standard e gli episodi hanno pesato molto sulla qualificazione".



INSEGNAMENTO POST REAL- "Al di là degli episodi, che hanno pesato tantissimo, abbiamo bisogno di esprimerci su un tasso tecnico migliore, siamo di fonte ai migliori giocatori, abbiamo sbagliato qualche situazione di troppo. Questo è l'insegnamento maggiore che dobbiamo trarre".



RAMMARICO- "Siamo un po’ rammaricati in questo momento per gli episodi che ci sono stati e per l'incapacità nostra di esprimerci al meglio. Poi sapevamo che era difficile passare il turno".



REAZIONE- "Al 45’? Larbitro ha fischiato un attimo prima su Muriel, non al 45' giusto, ma fa parte di tutti quanti gli episodi che non siamo riusciti a trasformare al meglio. Adesso il campionato è equilibrato, ci sarà il Verona, poi la sosta e la finale di Coppa a maggio, gli impegni sono tanti, oggi stiamo un po’ così, poi da domani ripartiremo in funzione del campionato, reagiremo sicuramente bene".