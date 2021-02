Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa al termine del match, commenta così la vittoria conquistata dai nerazzurri che vale la finale di Coppa Italia contro la Juve: “I tifosi ci hanno voluto incoraggiare prima della partita, questi risultati sono straordinari, questa squadra dà grande continuità"



FINALE CONTRO LA JUVE- “Per noi già essere arrivati in finale è già un grandissimo successo, la Juve però è una squadra straordinaria difficile da incontrare, ora c’è tempo per pensarci, abbiamo altre partite importanti, tra poco c’è Il Real Madrid, un onore per Bergamo".



FIDUCIA RICONQUISTATA- “Noi non abbiamo mai perso la fiducia, questa è una squadra straordinaria che sta cercando di stare dentro a tutto, è la 13esima partita in 42 giorni quella contro il Cagliari, normale che qualche volta abbiamo dei cali e non riusciamo a vincere. Non abbiamo mai mollato niente anche in campionato ma gli impegni sono davvero tanti. C’è qualche polemica di troppo nei nostri confronti ma noi siamo sereni, pretendere di più dall’Atalanta mi sembra troppo”.



SETTIMANA SENZA INFRASETTIMANALE-“Dobbiamo ricaricarci, questo è il calendario, ci adattiamo alla situazione, sono sei settimane di fila che giochiamo costantemente domenica e mercoledì, questi ragazzi sono straordinari, non è facile, bisogna essere dentro per capire in pieno le difficoltà, anche noi abbiamo avuto i nostri acciacchi e le squalifiche, ma è una squadra straordinaria per il coraggio e lo spirito”.



REAL MADRID- “Il Real è una grandissima squadra di valore mondiale, sento nei commenti una presunzione che a me non piace sull'Atalanta, siamo contenti di confrontarci con squadre di questo livello, sappiamo che non saremo i favoriti ma come contro la Juve ci metteremo voglia di cercare di vincere".



SUTALO- “Ho deciso stamattina di mettere Sutalo viste le condizioni del ragazzo che doveva già giocare col Torino ma si era procurato una distorsione in allenamento, poi oggi è migliorato e stamattina stava particolarmente bene. Preferirei giocare a Roma la finale perché è più istituzionale, ma San Siro ci ha portato bene”.