Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa al termine della gara vinta di misura sul Bologna, torna sull'episodio che ha portato all'espulsione: "E' una cosa di campo, loro si lamentavano molto per le situazioni in campo e ci sono andato di mezzo io, non mi è andato bene il giallo a tutti e due, noi non stavamo lamentandoci".



BOLOGNA- "Partita difficile all'inizio, la prima parte per merito del Bologna, poi la squadra è cresciuta e ha fatto bene".



RECORD- "E' il record a cui più ci tenevamo, il record di punti. Noi cerchiamo di usare queste gare giocando con continuità, ci alleniamo poco e le usiamo come preparazione, poi avremo 12 giorni per scegliere che lavoro fare di recupero per presentarci alla Champions League".



INFORTUNATI- "Palomino aveva solo dei crampi, Djimsiti ha preso una forte contusione sull'alluce".



PAPU- "Giocando ogni tre giorni può succedere che il Papu sia stanco ma è sempre fondamentale per noi, ma non essendoci Ilicic l'ho portato prima più avanzato e poi in mezzo, gli chiedo tanto, nella ripresa è cresciuto molto".



ILICIC- "Quando rivedremo Ilicic? Vediamo, Marino è stato chiaro, faremo il massimo per cercare di recuperarlo".