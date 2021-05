ha parlato anche ai microfoni della società Atalanta.it commentando la partita contro il Genoa, sofferta nella ripresa, che ha regalato alla Deaconsecutiva: "volevamo chiudere la gara, siamo partiti benissimo, c'era intenzione di non soffrire così tanto, alla fine quasi non esultavamo neanche per quanto l'abbiamo complicata, invece è un grande traguardo e dobbiamo essere felici, lche c'è una finale che ci aspetta""Risultato straordinario,è stata una stagione complicata per tante situazioni, ora dobbiamo arrivare in fondo giocando la coppa mercoledì, poi vediamo"."Ci arriviamo col morale bello alto e la consapevolezza di essere dentro la Champions,Strada facendo ho iniziato a crederci, non mi aspettavo la Juve, la consideravo fuori portata invece è scivolata dentro anche lei, la Roma ha lasciato punti per l'Uel, noi dovevamo fare il massimo e ne abbiamo vinte tante,"Bergamo ne trova vantaggio dei risultati della squadra, il calcio ti porta in giro per il mondo e fa conoscere anche le eccellenze del territorio,Tutte le energie sulla Coppa ora, ci arriviamo con la Champions in tasca,