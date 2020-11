A margine della nomina a 'Coach of the Year', l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport della prossima sfida con il Liverpool, mercoledì alle 21: "Sinceramente sarebbe una soddisfazione enorme batterli. Ho visto il Liverpool contro il Leicester, sono in gran forma. Ma fare risultato ad Anfield, al di là dell’importanza che avrebbe nel percorso in Champions, ci darebbe grande soddisfazione”.​



MANAGER ALL'INGLESE- "Al di là del contratto molto lungo, all’inizio di ogni anno c’è stato un confronto sul progetto. Per l’Atalanta è sempre una situazione nuova, da poco tempo siamo a questi livelli. Per quanto riguarda il ruolo di manager all’inglese, credo sia difficile. All’allenatore si chiede di guidare i calciatori a disposizione e di farli giocare, difficilmente si punta su un allenatore e sul suo modo di giocare, per poi costruire la rosa di conseguenza”.