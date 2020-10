In conferenza stampa, al temine della gara persa 1-3 contro la Sampdoria, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini torna sugli undici schierati dal 1': "Credo di aver fatto un po' di confusione oggi. È però un passaggio necessario, soprattutto a inizio stagione".





CHAMPIONS- "Indubbiamente c'è stato questo pensiero da parte mia alla Champions, speravo che non succedesse, ma lo temevo. Le squadre non sono fatte solo dalla prestazione, il problema è che una squadra è composta da conoscenze, da modi di giocare. Se togli queste cose è un'altra squadra".



MAI UN TIRO- "È mancata un po' di lucidità e di conoscenze. Abbiamo sempre fatto tanti gol, oggi non abbiamo tirato in porta. Oggi non siamo riusciti in nessun modo ad essere pericolosi".



SAMP PRECISA- "Con la Samp puoi fare fatica, ma lo scorso anno abbiamo vinto meritatamente, all'andata abbiamo giocato in dieci. È una squadra che si chiude molto bene e oggi è stata precisa".



RECUPERO SCARNA- "Siamo stati fermi cinque minuti per un rigore già assegnato, 4' minuti mi sembravano un po' pochi".



AJAX- "Sarà un'altra partita, contro una squadra forte. Con il Liverpool ha fatto una bella partita nonostante il risultato, è una squadra giovane e dinamica. Dovremo fare un'ottima gara. La reazione oggi c'è stata, i giocatori hanno dato tutto. Sul piano atletico stanno sicuramente bene, adesso pensiamo a un'altra gara".