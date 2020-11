Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa al termine della gara recuperata e pareggiata contro l'Inter al Gewiss Stadium: "Eravamo in svantaggio e non era facile recuperare la partita, molto equlibrata e con poche situazioni da gol, nel momento in cui abbiamo preso gol abbiamo rischiato di prendere il secondo ma ne siamo venuti fuori molto bene e devo dire che nel finale abbiamo rischiato noi di vincere la gara, tutto sommato è un risultato credo giusto, ma quel che è successo nel finale ha dato valore alla nostra prestazione".



PRIMO TEMPO BLOCCATO- "Nel primo tempo la partita era più bloccata e difficile per entrambe le squadre, più attente, non volevano concedere spazio e quindi le occasioni da gol erano poche, una gara bloccata. Dopo il gol dell’Inter la partita si è aperta di più e noi avevamo un assetto offensivo, nel finale infatti siamo andati vicino al gol".



MIRANCHUK- "Miranchuk finora nell’allenamento ha dimostrato sempre grande qualità, toccando pochissimi palloni ha fatto due gol decisivi, la squadra procede anche attraverso queste sue prestazioni, vediamo".



SOSTA NAZIONALE- "Son preoccupato perché tanti ragazzi giocheranno due e tre partite e non ci potremo allenare ma avremo la possibilità di recuperare Gosens, de Roon, Palomino e Golllini e presentarci alla ripresa con tutta la rosa a disposizione".



FANTASTICI 4- "Il Papu dietrio a Lammers, Muriel e Miranchuk è una soluzione che è andata molto bene, ma è difficile attuarla dall’inizio, anche se ci ha dato risultati".



ILICIC- "Ilicic? Speriamo che giochi con la sua nazionale slovena, quando tornerà valuteremo di volta in volta".