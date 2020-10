Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini a fine partita commenta soddisfatto in sala stampa la gara dei suoi e i cinque gol messi a segno contro il Cagliari: "Ottima gara da parte di tutta la squadra, qualche sbavatura ci può stare, dobbiamo essere molto soddisfatti. Sportiello è stato poco impegnato, e il risultato poteva essere molto più ampio".



GOL PREGEVOLI- "Con tanti giocatori abbiamo la fiducia di essere determinanti nell'area di rigore tramite assist e conclusioni, è sintomo di crescita tecnica, alcuni gol sono stati molto pregevoli".



NAPOLI E CHAMPIONS- "Abbiamo fatto tre partite in una settimana e abbiamo raccolto il massimo, dovremmo essere bravi dopo la sosta perchè avremo subito il Napoli e poi la Champions, dovremo ripartire da dove abbiamo lasciato. Stiamo guardando il nostro percorso, abbiamo un’ottima condizione, non è il momento di guardare la classifica adesso, dobbiamo pensare anche a come gestire le partite, alcuni giocatori rientreranno il venerdì e il sabato giochiamo a Napoli…"



GIOCATORE POSITIVO- "Gli altri sono tutti negativi, è difficile per noi dare giudizi di quanto accaduto, possiamo dare tutta la nostra disponibilità, finora siamo stati fortunati e bravi, adesso questa cosa sembra che si sia sgonfiata e siamo contenti".