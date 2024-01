Atalanta, ancora Gasperini: 'Scamacca corre poco, l'Atalanta rompe le scatole. Tra Musso e Carnesecchi...'

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, in un'intervista fiume a L'Eco di Bergamo, racconta cosa lo preoccupa del futuro della squadra bergamasca: "Una cosa invece mi preoccupa davvero: l'idea che si cominci a ragionare come quelle big che sono costrette ad andare in Europa per questioni economiche, perché se falliscono l'obiettivo vengono a mancare i fondi per andare avanti. Se l'Atalanta comincia a ragionare così diventa una squadra perdente. Non che andare in Europa non sia importante, ma è più importante come ci arrivi. Vendere Hojlund è come andare tre volte in Europa".



INTER- "Mi ha dato fastidio dove ci hanno piazzato il recupero con l'Inter, tre giorni dopo il Milan a San Siro. Saremo gli ultimi a recuperare, si poteva inserire nelle settimane precedenti che di spazio ce ne era..."



SUPERLEGA- "Superlega? Tutto il sistema sta spingendo verso un gruppo di squadre, una Superlega d'elite, dove l'Atalanta rompe le scatole. Ma sgomitando riesce sempre a essere lì".



ATTACCO- "Touré potrebbe essere simile a Muriel, con meno capacità di tiro ma più spunto. Scamacca deve correre, corre poco".



MUSSO-CARNESECCHI- "Si possono avere due portieri di pari valore, ma bisogna che i portieri ci stiano volentieri. Se non è così, io non ho mai tenuto le persone controvoglia. Carnesecchi rientra nel modello che intendevo io. Il bene della società per me viene prima di tutto".