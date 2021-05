Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche ai microfoni della società Atalanta.it al termine della gara pareggiata contro il Sassuolo: “Purtroppo questi episodi stanno diventando frequenti, sono pesanti, merito ancora di più a questi ragazzi, oggi poi si giocava anche di pomeriggio ed era sicuramente più faticoso, siamo risuciti comunque ad andare in vantaggio in 10, a giocare 50’ in inferiorità numerica, a subire un pareggio su rigore molto dubbio, a trovare rigore ed espulsione, questi così importanti ci capita spesso di non sfruttarli, ma chiaro che la partita per la potenzialità della squadra era di poterla vincere".



FIDUCIA E RABBIA- “Il punto ci serve a rimanere al secondo posto, ma ci sono anche altre squadrae che hanno difficoltà, anche il Napoli ha pareggiato col Cagliari, indice che anche per noi le prossime saranno partite difficili, dobbiamo stare molto attenti e avere la fiducia e la rabbia giusta per arrivare".