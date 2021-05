Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche in conferenza stampa al Gewiss Stadium al termine della gara vinta per 2-0 contro il Benevento: “Un passo importante e tutt’altro che scontato, la squadra avversaria si giocava tantissimo e non era facile superarlo ma abbiamo corso pochi rischi e lottato a lungo, le gare vanno sempre chiuse altrimenti diventa pericoloso”.



BENEVENTO- “Il Benevento è una squadra che ha fatto un’andata ottima, ha ancora la possibilità di potersi salvare e questa sera era una partita difficile per noi, loro erano attenti e concentrati, lasciavano pochi spazi, abbiamo dovuto fare un’ottima gara”.



CHAMPIONS- “Mancano 3 punti per la matematica e quindi dobbiamo trovarli in queste due partite a iniziare da Genoa, poi la Coppa e il Milan, sono tutte partite molto belle da aspettare e speriamo di raccogliere il massimo”.



MURIEL- “Devo dire che faccio fatica a fare classifiche di merito, lui con 22 gol solo in campionato tirando anche pochi rigori sta facendo cose straordinarie, ma anche quelli che entrano sono determinanti, tutta la squadra lo è”.



PASALIC- “Gol di grande qualità dalla panca, Pasalic ha recuperato la sua migliore condizione e in queste ultime 3 partite servirà la massima condizione di tutti”.