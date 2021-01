Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa al Gewiss Stadium al termine della gara vinta per 3-0 contro il Parma: "Le partite sono tutte difficili all'inizio. Era una partita che poteva essere complicata per via del loro momento, ma l'abbiamo resa semplice".



RITORNO AI GOL- "Prima era un po' un insieme di cose. Ora c'è un ritmo superiore. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi la gara è scivolata via bene. Nella ripresa abbiamo gestito anche perché dobbiamo giocare sabato, però globalmente mi sembra una squadra matura, ha raggiunto la convinzione per poter essere protagonista".



ZAPATA- "Si sta abituando anche lui (a partire dalla panca, ndr), sarebbe una gran soluzione. Muriel trova la via della porta, quella degli attaccanti è una rotazione un po' per tutti".



MAEHLE- "Stiamo recuperando tutti. Siamo un gruppo coeso, manca solo Pasalic. Siamo pronti anche noi per giocarci il campionato nel modo migliore. I giocatori bravi ci mettono meno tempo, poi la serie A non è facile. Ha una sicurezza tecnica che lo può aiutare, serviranno un po' di gare per averlo al meglio".