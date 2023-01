L'attaccante 19enne danese dell'Atalanta Rasmus Hojlund è tornato sui suoi gol, due di fila tra La Spezia e Bologna, ai canali ufficiali del club: "Sono molto felice, è sempre molto bello portare a casa i 3 punti e comparire nella classifica dei marcatori, è stato un giorno positivo. Io penso che il mio gol più bello sia stato però quello di settimana scorsa a La Spezia, ma quello di oggi è stato più importante perché ci ha consegnato i 3 punti. Scelgo quello di mercoledì per il piccolo movimento che ho fatto, mi alleno molto e sono stato soddisfatto di esserci riuscito, poi anche per la conclusione che non era male".



A BOLOGNA- "Partita in salita, passati in svantaggio nella ripresa però abbiamo continuato a spingere,Koopmeiners ha fatto un gol bellissimo e dopo soli 11' l'ho fatto anche io. Speriamo di fare sempre più punti possibile sperando di esserci qualificati in Europa una volta finito il campionato".