Ai microfoni di Corner, l'ex fantasista dell'Atalanta Papu Gomez ha parlato di un grande rammarico che ha lasciato a Bergamo: “Degli anni a Bergamo ho nel cuore la qualificazione agli ottavi di finale nella prima partecipazione alla Champions League. Abbiamo fatto uno sforzo enorme per arrivarci e non potevamo uscire ai gironi. Anche la prima annata con Gasperini, con la fascia di capitano al braccio e tanti giovani in squadra è stata bellissima. Penso che nel 2020, senza quando accaduto con il Covid, forse, avremmo potuto lottare per lo scudetto. Per quattro o cinque anni abbiamo dominato il calcio italiano, eravamo la squadra che giocava meglio in Serie A e tra le prime sei in Europa. Segnare così tanto e non vincere nessun trofeo è un grande rammarico“.