Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato anche di mercato nella lunga intervista a L'Eco di Bergamo: "Zapata vicino all’Inter in estate? Non ne so assolutamente nulla, dovete chiedere a Luca Percassi e Giovanni Sartori. Adesso sta vivendo un ottimo momento. Muriel? E’ in ritardo, ma sta tornando. Miranchuk in difficoltà? A me non sembra, in questo momento non è un tema sulla scrivania”.



CURVA SUD- “Al momento non abbiamo elementi per dare anticipazioni, Roberto Spagnolo è al lavoro con l’amministrazione comunale”.



ABBONAMENTI- “Noi saremmo pronti con la campagna abbonamenti, ma partiremo solo quando ci sarà la capienza massima, per evitare problematiche tecniche”.



SPEZIA- “Club e ambiente meritano di centrare la salvezza. Ci aspetta un bel match, tra due squadre che giocano a viso aperto. Speriamo che il nostro stadio ci dia una spinta in più”.