Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, dopo essersi sfogato per quel cartellino rosso sventolato dall'arbitro Tobias Stieler ai danni di Remo Freuler al 17' del primo tempo della sfida contro il Real Madrid, pensa a giocarsi il ritorno in Spagna: "Mi fa piacere che Gasperini abbia detto che è giusto sperarci ancora. Spero solo che sia una partita “corretta” sotto tutti i punti di vista. Poi vincerà chi lo merita", svela a La Gazzetta dello Sport.



ILICIC- "Giocare in 10 tutto quel tempo ti fa spendere tante energie e essere sempre pronti a giocare ogni tre giorni non è facile. Ma i ragazzi sono abituati. Mercoledì sono sceso negli spogliatoi solo per ringraziarli:uno per uno. Cosa potevo dirgli? Poveri: erano tramortiti, non si davano pace. Ilicic? Lui è fatto così, ma Gasperini sa gestirlo bene: si sistemerà tutto e si riprenderà, vedrete".