Il difensore dell'Atalanta Cristian 'Cuti' Romero ha parlato anche ai canali della società Atalanta.it commentando la larga vittoria sul Bologna, a tre giorni dal pari immeritato dell'Olimpico: “Era importante vincere perché eravamo un po’ arrabbiati dopo la partita con la Roma perché avevamo fatto una grandissima prestazione ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, avevamo perso due punti, ma oggi siamo felici di aver fatto una grandissima partita”.



INCUBO BOLOGNA- “Rispetto all’andata abbiamo cambiato atteggiamento di squadra, sappiamo che non può succedere di nuovo, per la lotta per la Champions sappiamo che non possiamo sbagliare più, dobbiamo lavorare perché ci sono 5 finali di e una di Coppa Italia e dobbiamo fare al massimo".



CHAMPIONS- "Ho provato il gol ma non è andato, ma sono felice per la squadra, dipende solo da noi, se giochiamo come oggI il nostro obiettivo è lì".