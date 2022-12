"Nella prima amichevole da quando abbiamo ricominciato dopo la sosta ho riscontrato una buona prestazione da parte della squadra, siamo soddisfatti a parte il risultato": a parlare è il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini, intervistato dal canale ufficiale della società dopo la gara.



"Ritornare in campo è stato molto bello, lavoriamo a Zingonia proprio per avere questo riscontro in campo, è stato bello rivedere i nostri tifosi. Ora ci attendono altre tre amichevoli internazionali per confrontarci con le migliori squadre e nel migliore die modi. Il premio che ho ricevuto come miglior giocatore è una bellissima emozione, devo solo ringraziare i miei compagni, gioco bene grazie alla squadra. Questo 2022 è stato fantastico, non potevo chiedere di meglio, spero che il 2023 sia ancora meglio".