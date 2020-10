Annullata la conferenza stampa del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini per una positività al Covid-19: come riferito da Ansa, si tratta del collaboratore tecnico Cristian Raimondi, per cui si attende l'esito del secondo giro di tamponi, dal quale dipenderà anche la regolare partenza della squadra nel pomeriggio per la trasferta di Crotone.