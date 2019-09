Nel corso della sfida vinta in extremis dall'Atalanta contro il Genoa l'attaccante colombiano Luis Muriel ha subito un piccolo ma importante problema fisico. Dopo il gol segnato, nel corso di un contrasto fortuito per proteggere la palla la punta ex-Fiorentina ha ipersteso la gamba che è rimasta piantata sul terreno provocando una forte fitta al giocatore che, comunque è riuscito a rimanere in campo.



Ora però, come riporta Sky Sport, dallo staff medico atalantino filtra pessimismo perché il contrasto potrebbe aver generato una distorsione al ginocchio e, di conseguenza, porterà ad un lungo stop per Muriel.