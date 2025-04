Atalanta, ansia per Retegui: affaticamento al flessore, è in dubbio per il Lecce

Getty Images

, alla vigilia della sfida casalinga contro il Lecce: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti,, capocannoniere del nostro campionato di Serie A,, dopo il rinvio di venerdì a seguito del lutto che ha coinvolto la formazione salentina., un lieve infortunio che però potrebbe costringerlo a dare forfait per la partita di domani sera. Lo staff medico atalantino, in comune accordo con Gasperini, ha già previsto che l’azzurro ex Genoa sostenga tutti gli accertamenti del caso, così da comprendere realmente le sue condizioni e capire se sarà presente nel match che vedrà come avversaria la squadra allenata da Marco Giampaolo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

. In ogni caso, resta in forte dubbio la presenza dell’attaccante ex Genoa contro il Lecce di Giampaolo. Solo dopo i classici esami strumentali di rito, si potrà conoscere se Retegui sarà a disposizione dell’Atalanta.