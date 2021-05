Con il pareggio del Milan contro il Cagliari, si deciderà tutto all'ultima giornata: in palio due posti in Champions per tre contendenti, Milan appunto, Juve e Napoli.



La Lega sceglierà di far giocare le tre squadre interessate alla qualificazione alla stessa ora, ma dal risultato dell'Atalanta, a caccia del secondo posto e che affronterà in casa proprio il Milan, dipenderà il destino europeo delle big in lotta: se perderà contro i rossoneri infatti, la Juve sarà fuori dalla Champions, anche in caso di loro vittoria a Bologna, se anche il Napoli non commetterà passi falsi.



Se invece riuscirà a battere la banda di Pioli, o almeno a pareggiare i conti, regalerà il quarto posto a una Juve comunque per forza trionfante contro gli uomini di Mihajlovic. Questo discorso vale se, in contemporanea, il Napoli uscirà vincitore dal confronto col Verona.