L'Atalanta porta avanti la trattativa per la cessione del centravanti danese Hojlund al Manchester United e accoglie El Bilal Touré: l'attaccante maliano classe 2001 arriva dagli spagnoli dell'Almeria per 30 milioni di euro e venerdì è atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il contratto.



Inoltre, dopo il centrocampista olandese Koopmeiners, il club bergamasco è al lavoro per blindare anche Rafael Toloi. Il difensore brasiliano naturalizzato italiano (classe 1990 ex Roma, cercato dall'Inter) sta trattando il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2024: si lavora per un prolungamento fino al 2025 con opzione per un'ulteriore stagione.