Per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini prosegue il lavoro di preparazione alla sfida di sabato 3 aprile contro l'Udinese, al Gewiss Stadium. C'è ancora più di una settimana e all'appello mancano diversi nazionali, ma il tecnico nerazzurro vuole già direzionare i suoi verso l'obiettivo dei tre punti.



Allenamento differenziato per Hateboer, mentre Sutalo - come informa la società orobica nel canale Atalanta.it - ha cominciato a lavorare sul campo. Buone notizie per il suo recupero, dunque: il gruppo a disposizione dell'allenatore di Grugliasco si ritroverà domani mattina, nuovamente a Zingonia.