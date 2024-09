Atalanta-Arsenal: formazioni, dove vederla in tv e streaming

DOVE VEDERLA IN TV

La partita tra Atalanta e Arsenal sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky e sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.