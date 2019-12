Un gol su cinque vede lo zampino di Luis Muriel: il colombiano, in casa Atalanta, è stato fin qui uno dei più attivi, entrando nel 23 % delle reti realizzate dalla squadra nerazzurra. Trasformando, inoltre, tutti i calci di rigore calciati.



Eppure, guardando le ultime partite, non si direbbe: contro il Bologna non ha brillato, per non parlare della trasferta ucraina di Champions in casa dello Shakhtar Donetsk, dove ha pure rischiato di farsi espellere. Aspettando il rientro di Zapata - a gennaio - i tifosi della Dea chiedono alla punta numero 9 un regalo di Natale, da scartare contro il Milan nel 'Christmas Match' di domani.