Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, Pierluigi Gollini ha diverse offerte e l'Atalanta potrebbe prendere in considerazione una cessione del suo portiere in caso di proposte superiori ai 20 milioni di euro. In quel caso, è stato già sondato Mattia Perin come alternativa su cui l'Atalanta andrebbe dritta perché Gasperini lo conosce da tempo, di rientro alla Juve dai 6 mesi al Genoa a fine campionato.