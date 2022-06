Non è certo una priorità del mercato dell'Atalanta il centrocampo, rispetto all'attacco e alla fascia sinistra, ma l'entourage orobico avrebbe già trovato il profilo perfetto per alternarsi a de Roon e Freuler sulla mediana grazie all'intermezzo di due nerazzurri.



Il prescelto è Ivan Ilic, giovane scaligero che piace molto a mister Gasperini, e le chiavi del suo passaggio a Bergamo per 15 milioni sono Tony D'Amico, ex ds del Verona e nuovo ds dell'Atalanta, e Josip Ilicic, ambito dal club veneto e ricambiato dallo sloveno, che prediligerebbe la piazza gialloblù a Monza e Cremonese.