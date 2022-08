Grazie alla profonda conoscenza del mercato della Premier da parte dello scout dell'Atalanta Lee Congerton, nelle ultime ore si è scaldato l'asse, doppio, col Tottenham. Il club inglese è infatti fortemente interessato al trequartista ucraino Ruslan Malinovskyi, mentre alla società orobica piace un esterno sinistro del Tottenham.



Dopo la cessione di Gosens a gennaio, attualmente in rosa non c’è un esterno sinistro di piede mancino a parte il giovane Ruggeri. Per questo l'Atalanta avrebbe aperto un sondaggio per Sergio Reguilon del Tottenham, nazionale spagnolo. I costi dell’operazione sono però impegnativi, soprattutto il suo ingaggio stellare.