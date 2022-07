Ormai è chiaro che si tratta di due operazioni completamente separate: non ci sarà nessuno scambio Pinamonti-Demiral tra Atalanta e Inter.



Il centravanti trentino sta aspettando un rilancio da parte di Congerton e D'Amico, perché aveva già detto sì all'Atalanta e anche adesso preferisce lottare per l'Europa piuttosto che per la salvezza. Il club bergamasco però dovrebbe proporgli tutto ciò che ha messo sul piatto la Salernitana: un contratto da almeno 2 milioni (difficile ora che c'è ancora Ilicic da pagare in rosa), un posto da titolare (quasi impossibile con Zapata e Muriel), il diritto di recompra per l'Inter e i 20 milioni per il suo cartellino.



Se l'Atalanta dirà sì a Pinamonti, l'Inter sarà automaticamente disposta ad avviare una trattativa separata per il difensore turco Demiral, riscattato dalla Juve a 20 milioni: per questo i Percassi ne chiedono almeno 25.