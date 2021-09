Tre attaccanti su tre dell'Atalanta sono ko a una settimana dalla partita casalinga contro la Fiorentina e a 10 giorni dalla prima di Champions in casa del Villarreal.



Luis Muriel è ancora alle prese con noie muscolari al quadricipite destro, Zapata sta recuperando dall'infortunio al ginocchio, mentre Piccoli ha subìto un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra.



Il tecnico Gian Piero Gasperini sta valutando il da farsi, per non rischiare un forfait più grave in terra spagnola: la prossima settimana proverà a inserire in gruppo Zapata, altrimenti è pronto a giocarsi la carta falso nuove di Ilicic contro la Viola. Supportato, e qui ha molte più soluzioni a disposizione, da due pedine tra Malinovskyi, Pasalic, Pessina e Miranchuk.