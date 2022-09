Diversi scout dei club più blasonati di Premier e Liga hanno fatto tappa allo stadio di Bergamo e nei campi conquistati dall'Atalanta in questo inizio di campionato per visionare i due bomber classe 2003 nella rosa di mister Gasperini.



Se il goleador danese Rasmus Hojlund, già convocato dalla sua Nazionale, è anche nel mirino del Milan, per il duttile difensore e centrocampista azzurro Giorgio Scalvini si aprono le porte dell'Europa. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Atletico e City hanno già chiesto informazioni a Percassi per il 18enne cresciuto a Zingonia, e hanno intenzioni serie già per il prossimo gennaio. Scalvini però, una plusvalenza sicura, nonché pupillo del Gasp, lascerà l'Atalanta, che già si è privata di Freuler in mediana, solo a fronte di una maxi offerta.