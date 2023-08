Dopo la cessione da 75 milioni più 10 di bonus di Højlund l'Atalanta non ha bisogno di fare cassa, per di più di cedere il suo goleador stagionale (15 reti nel 2022/2023) Ademola Lookman, eppure l'anglo-nigeriano è finito al centro del mercato.



Nelle ultime ore, complice il doppio rinforzo tra Scamacca e De Ketelaere, si è vociferato di un sondaggio per l'esterno offensivo da parte del Bayer Leverkusen. Alla società bergamasca non è ancora arrivata alcuna offerta concreta, il club tedesco avrebbe solo contattato l'Atalanta per capire la fattibilità dell'operazione. Se e quando l'offerta arriverà, i bergamaschi dovranno decidere cosa fare, dal momento che sono già pronti a salutare Zapata e Muriel.