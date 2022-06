L'ex responsabile tecnico dell'Atalanta Giovanni Sartori, che ora ricopre lo stesso ruolo al Bologna, vuole portare via da Bergamo diversi giocatori che ai tempi aveva personalmente individuato sul mercato. In difesa vorrebbe Lovato e/o Sutalo: per Lovato c'è una trattativa a buon punto, nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'accelerata, ma si punta anche a Sutalo nonostante ci sia forte la concorrenza della Dinamo Zagabria.



Anche Miranchuk, in uscita dalla Dea, è un'idea per i rossoblù, così come Ilicic e Lammers, mentre Maehle ha una quotazione oltre i 15 milioni e per cui è più facile immaginare un futuro in Premier League: su di lui infatti c'è il West Ham.