Il jolly di centrocampo della Roma Alessandro Florenzi lascerà Valencia alla fine del prestito ma è sempre più probabile che non si stabilirà di nuovo nella Capitale.



LA CONCORRENTE- Però, se fino a qualche giorno fa l'unica squadra a fare sul serio per averlo sembrava l'Atalanta, a caccia di rinforzi per le fasce, nelle ultime ore qualcosa è cambiato: come riporta Tuttosport infatti, anche la Fiorentina si sta muovendo per il ventinovenne giallorosso, portando avanti un assiduo corteggiamento proprio per evitare che la squadra di mister Gian Piero Gasperini possa strapparle un giocatore titolare per la nuova Viola.



LE CIFRE- Dal primo settembre si sapranno con esattezza le cifre che le due compagini metteranno sul piatto per il duttile esterno, che andrà alla miglior offerente: potrebbero essere sufficienti 15 milioni di euro.