Martedì 14 settembre, alle ore 21 allo Stadio della Ceramica, l'Atalanta giocherà la prima gara di Champions League contro il Villarreal.



Gli spagnoli però, a differenza dei nerazzurri, nel prossimo weekend non scenderanno in campo per la gara interna di Liga contro l’Alaves: il Consiglio Superiore dello Sport infatti ha ratificato il rinvio per evitare un tour de force ai giocatori sudamericani impegnati con le rispettive nazionali. La formazione di Emery si presenterà all'impegno europeo più fresca della Dea, impegnata sabato in casa contro la Fiorentina.