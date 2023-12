Cedere Soulé, Iling e Yildiz per racimolare il tesoretto e arrivare così all'olandese. Questo è il piano dei dirigenti bianconeri Giuntoli e Manna, che vogliono a tutti i costi Teun Koopmeiners, il tuttocampista che ha fatto le fortune dell'Atalanta.



Prima però la Juve, che nelle trattative con i bergamaschi avrebbe già battuto il Napoli, deve sacrificare Soulé (6 gol nel prestito a Frosinone) e Iling, oltre a Yildiz, che ha già molto mercato, per costruirsi un tesoretto da almeno 35-40 milioni più bonus e provare ad anticipare a gennaio un colpo in programma per l’estate. L'Atalanta spara alto, oltre 48 milioni, anche perché in tempo di infortuni è dura privarsi a metà stagione, con due Coppe e un campionato da giocare, del miglior giovane della rosa.