Da Zingonia, centro di allenamento dell'Atalanta, arrivano sia notizie brutte che belle. Quella cattiva è che dopo i 31 milioni sborsati quest'estate all'Almeria, record per l'Atalanta, per rinforzare il reparto, Touré sarà ancora indisponibile per tutto dicembre.



L'attaccante dovrebbe tornare intorno alla prima metà di gennaio. E qui arriva la notizia positiva per Gasperini: rientrando El Bilal proprio in concomitanza dell'inizio della Coppa D'Africa, il 13 gennaio, non potrà essere convocato dal suo Mali. L'Atalanta quindi lo perde a dicembre per averlo a gennaio e febbraio.