Oltre alle risposte dalle seconde linee - è l'occasione per i vari Lovato, Pezzella, Maehle, Pasalic, Piccoli, Scalvini di mettersi in luce con i tanti infortuni - l'Atalanta aspetta il ritorno del suo numero 9 che in passato ha deciso diverse partite. Luis Muriel, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, in questa stagione ha collezionato appena 180 minuti venendo usato a gara in corso o venendo poi sostituito.



SCATTA L'ORA DEI COLOMBIANI- Condizionato dagli infortuni, che l'hanno fermato nella gara col Bologna, ora è tornato a disposizione al 100% e toccherà a lui alzare la media gol dell'Atalanta. Magari in coppia con Duvan Zapata che, in serata, tornerà a secco dalla Colombia.