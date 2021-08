La giostra è pronta a partire, Romelu, che coinvolgerà almeno tre squadre tra Italia e Inghilterra. Ovviamente l'Inter, a un passo dal cedere il suo bomber e leader, e il Chelsea, che invece si prepara a riaccogliere Big Rom. C'è poi una terza società che entrerà con un ruolo centrale in questo domino: l'. Il club da cui l'Inter vuole prendere il sostituto di Lukaku, ovvero Duvan. Ma anche il club che, per non rimpiangere il centravanti colombiano, sta guardando proprio in casa del Chelsea.La famiglia Percassi sa che l'operazione Lukaku può coinvolgere, a ruota, anche la Dea. E non vuole farsi trovare impreparata. Per questo, attaccante del Chelsea che ha trovato poco spazio nell'ultima stagione e ne avrebbe ancora meno con l'arrivo del belga., pur non avendole messe in mostra con continuità nella sua carriera. Rispetto a Duvan, Abraham ha sei anni di meno e permetterebbe così alla società di ringiovanire ancora la rosa.A livello economico, lo scambio tra le due punte non comporterebbe grandi cambiamenti. Sia la valutazione di Zapata che quella di Abraham è infatti di circa. Nei prossimi giorni. La giostra delle punte sta per partire, l'Atalanta è pronta a prendere il proprio posto.